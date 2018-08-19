Роскошный отдых Ирины Дубцовой на Мальдивах едва не стал для нее последним

Ирина любит рыбалку и не упускает возможности на отдыхе именно так развлечься. На Мальдивах она отправилась порыбачить ночью в открытом океане. Однако ей не повезло: начался шторм. По словам Ирины, она очень испугалась: дождь лил практически горизонтально из-за сильнейшего ветра, в огромные волны в любой момент могли перевернуть лодку. Местные матросы сохраняли спокойствие и успокаивали визжавшую от ужаса звезду. После такого экстрима Ирина решила больше не испытывать судьбу и остаток отдыха провести без приключений.