Виторган в одних плавках пошел гулять с дочерью на глазах у эстонцев (ВИДЕО)

Поклонники Эммануила Виторгана не могут нарадоваться на семейное счастье актера и Ирины Млодик, благо те регулярно подкидывают им все новые поводы восхититься парой, решившейся, несмотря на возраст, вновь стать родителями. Вместе с дочерью Этель влюбленные отдыхают в Юрмале.

Очередное видео с отдыха было записано на пляже. На записи видно, как актер гуляет с дочерью в коляске. При этом одет он в одни лишь ярко-красные плавки модели "Чайка". Именно этот предмет гардероба и привлек внимание некоторых злопыхателей.