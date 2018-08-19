Вам не послышалось! 51-летняя Овсиенко родит за границей

"Отношения с бывшим мужем у Татьяны Овсиенко были неоднозначные. Находясь вместе, оба имели связи на стороне. Было место и ссорам, и различным негативным эмоциям, а потом и вовсе им стало все равно, плевать друг на друга. А вот с новым своим избранником Овсиенко счастлива", – с уверенностью сказала Dni.Ru ведунья Саона.

Карты показывают, что этим мужчиной она находится в отношениях давно. Более того, у певицы есть мысли родить от него ребенка. "Если Татьяна приложит к этому усилия – например, обратится за помощью врачей за границей, то у нее все получится. И если беременность случится, что пара вряд ли будет ее афишировать. Рожать Татьяна хотела бы за рубежом. В ближайшее время она поставит четкую цель и будет решать этот вопрос", – пояснила гадалка.