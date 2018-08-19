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  • Вам не послышалось! 51-летняя Овсиенко родит за границей

Вам не послышалось! 51-летняя Овсиенко родит за границей

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Татьяна Овсиенко

ФОТО: ScanPix

Российская певица Татьяна Овсиенко задумалась о рождении ребенка. 51-летняя артистка может как обратиться за помощью суррогатной матери, так и забеременеть сама. О планах звезды группы "Мираж" Dni.Ru узнали у ведуньи.

"Отношения с бывшим мужем у Татьяны Овсиенко были неоднозначные. Находясь вместе, оба имели связи на стороне. Было место и ссорам, и различным негативным эмоциям, а потом и вовсе им стало все равно, плевать друг на друга.  А вот с новым своим избранником Овсиенко счастлива", – с уверенностью сказала Dni.Ru ведунья Саона. 

Карты показывают, что этим мужчиной она находится в отношениях давно. Более того, у певицы есть мысли родить от него ребенка. "Если Татьяна приложит к этому усилия – например, обратится за помощью врачей за границей, то у нее все получится. И если беременность случится, что пара вряд ли будет ее афишировать. Рожать Татьяна хотела бы за рубежом. В ближайшее время она поставит четкую цель и будет решать этот вопрос", – пояснила гадалка.

 

Я счастлива!

Публикация от Татьяна Овсиенко (@tatianaovsienkoofficial)

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