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  • Как будто с модельной сцены сошли: сексуальные парни и девушки заполнили пярнуский пляж

Как будто с модельной сцены сошли: сексуальные парни и девушки заполнили пярнуский пляж

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Откуда они все - эти девушки и парни модельной внешности? В третий и одновременно заключительный день фестиваля Weekend 2018 на пляже в Пярну можно было встретить людей, которые приехали на огонек как будто с подиума. 

Не совсем укладывается в голове, как на фестивале Weekend в качестве артистов оказалась эстонская певица Геттер Яани, ведь кумира эстонских подростков трудно представить там, где все пьют, ищут наркотики и хотят секса. 

В субботу, 18 августа, помимо Геттер Яани на сцену вышли: SIGMA, The Prodigy, AFROJACK, $UICIDEBOY$, Big Shaq и другие. 

А сейчас всё внимание на публику. Глазеем и завидуем молча! 

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