Как будто с модельной сцены сошли: сексуальные парни и девушки заполнили пярнуский пляж
19 августа 2018, 12:51
Откуда они все - эти девушки и парни модельной внешности? В третий и одновременно заключительный день фестиваля Weekend 2018 на пляже в Пярну можно было встретить людей, которые приехали на огонек как будто с подиума.
Не совсем укладывается в голове, как на фестивале Weekend в качестве артистов оказалась эстонская певица Геттер Яани, ведь кумира эстонских подростков трудно представить там, где все пьют, ищут наркотики и хотят секса.
В субботу, 18 августа, помимо Геттер Яани на сцену вышли: SIGMA, The Prodigy, AFROJACK, $UICIDEBOY$, Big Shaq и другие.
А сейчас всё внимание на публику. Глазеем и завидуем молча!