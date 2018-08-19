Шокирующая правда: вдова рассказала, чем в Эстонии так обидели «Кремлевского соловья» Яака Йоалу

Майре Йоала рассказала, почему в старости горевал ее известный на весь Союз муж Яак Йоала.
Вдова Яака Йоалы Майре ходила смотреть спектакль «Кремлевский соловей», в котором говорилось о влиянии на артиста события с записью легендарного эстонского хита «Ei ole üksi ükski maa». Певца просто не позвали на съемки видео и запись этой песни, сообщает издание MENU.
«Его не пригласили на эти съемки. Для Яака это было как ножом по сердцу. Да, он много путешествовал, но он очень хотел участвовать в съемках, ведь Яак очень уважал свою родину и был фанатом Эстонии», - сказала Майре Йоала.
Эстонцы прозвали Яака Йоалу «Кремлевским соловьем», ведь им казалось, что певец является большим сторонником СССР, отсюда такое же название спектакля.
По словам Майре, в жизни Яака Йоалы большую роль сыграл и политический режим. «В то время всё проходило цензуру, через комиссии, проверяли слова песен. Я думаю, что большинство людей в наше время даже не представляют, как это всё на самом деле работало», - заключила Майре.