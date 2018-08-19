Астрологи тоже поражены! Это воскресенье будет лучшим для следующих знаков Зодиака...

Дева

Предельная осторожность необходима Девам, собирающимся сегодня решать финансовые вопросы. Звезды советуют воздержаться от покупок, не распоряжаться ни своими, ни чужими деньгами – вероятность потерь весьма велика. Еще одна сфера, находящаяся в зоне влияния негативных тенденций – это деловые отношения. Отложите переговоры, спокойно относитесь к критике коллег и начальства, будьте готовы вступить в борьбу с конкурентами.

В кругу близких людей вы будете чувствовать себя спокойно, но едва ли ощутите, что вас понимают с полуслова, балуют вниманием и заботой. Сегодня окружающие именно от вас ожидают первого шага к сближению, проявления инициативы.

Весы

В сфере влияния негативных тенденций находятся романтические отношения, поэтому влюбленным Весам предстоит пережить непростой день. Не подходит он также для новых знакомств личного характера. Тем, кто легко увлекается и влюбляется с первого взгляда, звезды советуют быть вдвойне осторожными – день совершенно не подходит не только для начала любовных отношений, но и для легкого флирта.

Зато для решения профессиональных вопросов лучший момент и представить себе трудно. Переубедить оппонента, одержать верх в споре, заручиться поддержкой влиятельного лица вам будет очень легко! Единственное, с нельзя торопиться, это подписание долгосрочных контрактов: невнимательность может дорого вам обойтись.

Скорпион

Скорпионы могут реализовать давние планы, да и вообще этот день будет соответствовать ожиданиям представителей данного знака. Единственная серьезная проблема состоит в том, что звезды просто не успевают за вашим ритмом жизни: сегодня исполнятся желания, о которых вы уже успели забыть. Одних Скорпионов такой ход событий порадует, другие могут остаться разочарованными.

День в принципе очень хорош для проявления индивидуальности, оригинального подхода к решению повседневных задач. Вы будете в центре внимания, но далеко не все одобрят ваши действия; снисходительное отношение к завистникам и критикам поможет снискать уважение единомышленников.

Стрелец

День связан со снижением жизненного тонуса и, как следствие, проблемами со здоровьем и настроением. Однако Стрельцы умеют «держать удар», и сегодня можно говорить лишь об отдельных неприятных моментах, а никак не о неудачном дне в целом. Упорство, целеустремленность и трудолюбие помогут вам с достоинством выйти из сложных ситуаций на работе; внимание к близким, готовность к уступкам и чувство юмора оградят от проблем в семье.

Стрельцы сегодня не слишком разборчивы в контактах, склонны к сомнительным знакомствам – это может привести к проблемам, если вы не прислушаетесь к советам надежных людей. Нежелательны также спонтанные покупки, необдуманные инвестиции.

Козерог