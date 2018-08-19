Астрологи тоже поражены! Это воскресенье будет лучшим для следующих знаков Зодиака...

День, благоприятный для работы и общения, во многих отношениях удачный. Он обещает профессиональные успехи тем, кто всерьез интересуется своим делом, и служебные взлеты карьеристам, привыкшим рассчитывать на собственные силы. Едва ли будут удачными сделки, обещающие скорую и легкую прибыль; настраивайтесь на то, что получить щедрую награду смогут только люди, готовые работать упорно и усердно, пишет Dvorec.ru.
Овен
Овнов ожидает плодотворный и интересный день. Однако следует иметь в виду, что награда за труды заставит себя ждать. Тем, кто рассчитывал пополнить бюджет, стоит набраться терпения. Нежелательно также делать крупные инвестиции, покупать дорогие вещи – финансовая картина неблагоприятна.
Звезды также предупреждают о приступах раздражительности, которые сегодня будут свойственны многим представителям знака. Тем не менее, в личных отношениях не возникнет непреодолимых проблем, влюбленные найдут общий язык, да и поладить с родственниками будет нетрудно. Хороший день для отдыха в кругу друзей.
Телец
Тельцам стоит смириться с тем, что некоторые их планы останутся нереализованными, а с воплощением в жизнь интересных идей придется подождать. Нельзя сказать, что звезды к вам неблагосклонны, но и на их безграничное покровительство никак нельзя рассчитывать. Стабилизируется финансовая картина, можно заниматься планированием бюджета.
Романтические отношения развиваются не в самом приятном ключе, возможны конфликты даже в стабильных парах. Нежелательно отправляться в долгие поездки и заниматься утомительной работой, а также браться за долгосрочные проекты любого рода.
Близнецы
Этот день Близнецы едва ли сочтут удачным и благоприятным, однако позитивные тенденции все же порой будут давать о себе знать. Ваша задача – пользоваться благоприятным стечением обстоятельств и преодолевать только те преграды, которые нельзя обойти. Вас ждут серьезные испытания, но логика, здравый смысл и рассудительность значительно облегчат решение актуальных проблем.
В личной сфере ситуация также складывается непростая, и ответственность за ее дальнейшее развитие лежит на ваших плечах. Оптимизм, жизнелюбие, разносторонние интересы и богатая фантазия станут отличными помощниками для тех, кто хочет порадовать себя и близких приятными эмоциями.
Рак
Раки сегодня особенно ранимы и чувствительны, а потому нуждаются в поддержке близких людей даже больше, чем обычно. К счастью для представителей данного знака, сегодня им не нужно опасаться неприятных сюрпризов в личной жизни, непреодолимых трудностей в отношении с друзьями, родственниками и любимым человеком.
На работе ситуация складывается непростая, виновниками многих ваших проблем являются недоброжелатели, до последнего времени скрывавшие свои мрачные намерения. Рассчитывайте на свои силы и не бойтесь трудных задач – решая их, вы укрепите свой авторитет и найдете влиятельных союзников.
Лев
Особого внимания Львов потребуют отношения с любимым человеком. Кажется, что в этой сфере доминируют неблагоприятные тенденции; вероятность ссор возрастает с каждым часом, разногласия чрезвычайно серьезны. Тем не менее, у вас есть шанс избежать конфликта. Смягчитесь, будьте готовы пойти на уступки, не требуйте невозможного; да, сегодня звезды не на вашей стороне, но только от вас зависит, будут ли решены накопившиеся проблемы.
В профессиональной сфере позитивные тенденции выражены куда сильнее. День идеально подходит для любых деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены места работы. Можно также принимать решения о долгосрочных инвестициях, делать крупные покупки. Снижен жизненный тонус, перегрузки нежелательны.
Дева
Предельная осторожность необходима Девам, собирающимся сегодня решать финансовые вопросы. Звезды советуют воздержаться от покупок, не распоряжаться ни своими, ни чужими деньгами – вероятность потерь весьма велика. Еще одна сфера, находящаяся в зоне влияния негативных тенденций – это деловые отношения. Отложите переговоры, спокойно относитесь к критике коллег и начальства, будьте готовы вступить в борьбу с конкурентами.
В кругу близких людей вы будете чувствовать себя спокойно, но едва ли ощутите, что вас понимают с полуслова, балуют вниманием и заботой. Сегодня окружающие именно от вас ожидают первого шага к сближению, проявления инициативы.
Весы
В сфере влияния негативных тенденций находятся романтические отношения, поэтому влюбленным Весам предстоит пережить непростой день. Не подходит он также для новых знакомств личного характера. Тем, кто легко увлекается и влюбляется с первого взгляда, звезды советуют быть вдвойне осторожными – день совершенно не подходит не только для начала любовных отношений, но и для легкого флирта.
Зато для решения профессиональных вопросов лучший момент и представить себе трудно. Переубедить оппонента, одержать верх в споре, заручиться поддержкой влиятельного лица вам будет очень легко! Единственное, с нельзя торопиться, это подписание долгосрочных контрактов: невнимательность может дорого вам обойтись.
Скорпион
Скорпионы могут реализовать давние планы, да и вообще этот день будет соответствовать ожиданиям представителей данного знака. Единственная серьезная проблема состоит в том, что звезды просто не успевают за вашим ритмом жизни: сегодня исполнятся желания, о которых вы уже успели забыть. Одних Скорпионов такой ход событий порадует, другие могут остаться разочарованными.
День в принципе очень хорош для проявления индивидуальности, оригинального подхода к решению повседневных задач. Вы будете в центре внимания, но далеко не все одобрят ваши действия; снисходительное отношение к завистникам и критикам поможет снискать уважение единомышленников.
Стрелец
День связан со снижением жизненного тонуса и, как следствие, проблемами со здоровьем и настроением. Однако Стрельцы умеют «держать удар», и сегодня можно говорить лишь об отдельных неприятных моментах, а никак не о неудачном дне в целом. Упорство, целеустремленность и трудолюбие помогут вам с достоинством выйти из сложных ситуаций на работе; внимание к близким, готовность к уступкам и чувство юмора оградят от проблем в семье.
Стрельцы сегодня не слишком разборчивы в контактах, склонны к сомнительным знакомствам – это может привести к проблемам, если вы не прислушаетесь к советам надежных людей. Нежелательны также спонтанные покупки, необдуманные инвестиции.
Козерог
День обещает быть удачным для тех, кто отправляется в дорогу и планирует большую его часть провести вдали от дома. Вы легко найдете общий язык с попутчиками, поладите со знакомыми из других городов, сможете договориться о сотрудничестве с иностранными партнерами. Благоприятна финансовая ситуация, можно рассчитывать на возвращение старых долгов, небольшие денежные поступления.
Для семейных Козерогов день будет непростым, потому что разногласия между представителями разных поколений особенно остры. Опирайтесь на свой жизненный опыт, прислушивайтесь к интуиции – ситуация стабилизируется именно благодаря вашим усилиям. А вот отношения с любимым человеком наладятся, если вы позволите своей «половинке» проявить инициативу.
Водолей
Водолеям не стоит в этот день браться за новые дела, приступать к работе над масштабными проектами. Вообще, представителям данного знака стоит положиться на судьбу и «действовать по обстановке» - так они облегчат жизнь и себе, и окружающим.
В отношениях с близкими вам сегодня отводится роль советчика, лидера и наставника. Вас нередко будут просить о советах и помощи, моральной поддержке. Не нужно отказывать нуждающимся, но и о собственных интересах нужно подумать. В частности, сегодня нежелательно общаться с людьми излишне эмоциональными, раздражительными – они склонны поглощать вашу энергию, что приводит к снижению жизненного тонуса.
Рыбы
Рыбы больше думают о прошлом, чем о будущем, и в этом их серьезная ошибка – пребывая в размышлениях, вы рискуете упустить многообещающие возможности. Те, кто жаждет выдающихся успехов и значительных достижений, должны быть готовы к решительным действиям, приложению серьезных усилий: победы не будут даваться легко.
В личной жизни присутствуют как негативные, так и позитивные тенденции. Влияние последних усилится, если вы определитесь со своими желаниями и возможностями, не будете требовать от близких слишком многого, и станете рассчитывать, в первую очередь, на свои силы.