Запрещенное видео попало в Сеть: вся Эстония ахнула от шоу The Prodigy на Weekend
19 августа 2018, 10:49
Вчера в Пярну завершился трехдневный фестиваль Weekend. В этот летний курортный город Эстонии в субботу съехались на концерт британской группы электронной музыки The Prodigy даже те, кого мы вообще не могли ожидать на подобном фестивале.
Прессе запретили фото-и видеосъемку во время шоу этих артистов, но в редакцию портала Limon.ee всё же поступило одно эксклюзивное видео с концерта, чтобы вы смогли оценить это шоу группы.
Делитесь эмоциями и впечатлениями в комментариях! И смотрите вверху новости, как это было.