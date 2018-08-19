Вс, 19.08.2018
Галерея и видео: смотри, как гости Weekend прибывали в Пярну СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Запрещенное видео попало в Сеть: вся Эстония ахнула от шоу The Prodigy на Weekend

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Вчера в Пярну завершился трехдневный фестиваль Weekend. В этот летний курортный город Эстонии в субботу съехались на концерт британской группы электронной музыки The Prodigy даже те, кого мы вообще не могли ожидать на подобном фестивале. 

Прессе запретили фото-и видеосъемку во время шоу этих артистов, но в редакцию портала Limon.ee всё же поступило одно эксклюзивное видео с концерта, чтобы вы смогли оценить это шоу группы.

Делитесь эмоциями и впечатлениями в комментариях! И смотрите вверху новости, как это было. 

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