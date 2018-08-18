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  • Интересно, почему? The Prodigy запретили фото- и видеосъемку во время своего выступления

Интересно, почему? The Prodigy запретили фото- и видеосъемку во время своего выступления

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Weekend Festivali kolmandal päeval avasid festivali pealava Tungevaag ja Raaban.

ФОТО: Mailiis Ollino

The Prodigy не хотят, чтобы сегодня во время выступления на фестивале Weekend их фотографировали и снимали на профессиональные камеры.

Организаторы Weekend Festival запретили профессиональную фото- и видеосъемку во время выступления группы The Prodigy.

"В связи с сегодняшним выступлением группы The Prodigy профессиональные фото- и видеокамеры запрещены на всей территории фестиваля с 21.15-23.15", - сказал руководитель пресс-службы мероприятия Гуннар Виесе.

Поэтому все фотографы и операторы должны сдать свою технику охране на время выступления группы.

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