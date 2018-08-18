Интересно, почему? The Prodigy запретили фото- и видеосъемку во время своего выступления
18 августа 2018, 17:11
The Prodigy не хотят, чтобы сегодня во время выступления на фестивале Weekend их фотографировали и снимали на профессиональные камеры.
Организаторы Weekend Festival запретили профессиональную фото- и видеосъемку во время выступления группы The Prodigy.
"В связи с сегодняшним выступлением группы The Prodigy профессиональные фото- и видеокамеры запрещены на всей территории фестиваля с 21.15-23.15", - сказал руководитель пресс-службы мероприятия Гуннар Виесе.
Поэтому все фотографы и операторы должны сдать свою технику охране на время выступления группы.