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  • У самого красивого преступника в мире нашелся конкурент — только это девушка

У самого красивого преступника в мире нашелся конкурент — только это девушка

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Texas felon Marshala Perkins is giving Jeremy Meeks a run for his money with this photo which can only be described as total make-up goals. In April, the Texas teen was arrested on possession of marijuana charges and taken to her local police station where the mugshot of Instagram-worthiness was taken. Pink smokey eye and all. 17 Aug 2018 Pictured: Marshala Perkins. Photo credit: Hunt Co Jail/MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342

ФОТО: DBVAN / Hunt Co Jail/MEGA

19-летняя Маршала Перкинс вела свой бьюти-блог, который практически никто не смотрел до тех пор, пока она не нарушила закон... Внезапная популярность к ней пришла только тогда, когда она засветилась на странице полицейского участка в "Фейсбуке", пишет Лайф.

ФОТО: DBVAN / Hunt Co Jail/MEGA

Маршала Перкинс из Техаса до недавнего времени была простой студенткой Техасского университета и непопулярным видеоблогером. На странице в "Фейсбуке" она вела видеоуроки по макияжу, но особой славы ей это не принесло.

Однажды 19-летняя Маршала решила прогуляться вечером. С собой она прихватила пару граммов марихуаны и закурила в машине. Через несколько минут возле неё остановилась полиция, которая решила проверить документы. И всё было в порядке, но офицер учуял подозрительный запах. Обыскав машину, он нашёл у Маршалы траву — за что она отправилась в участок.

Уже утром её отпустили, но личное дело на неё всё-таки завели и разместили фото в соцсетях. Маршала даже не подозревала, какую популярность ей принесёт дурная слава...

Пользователи Сети были поражены красотой девушки и стали задавать вопросы о её безупречном макияже в комментариях под фото. А некоторые, не зная о её освобождении, требовали немедленно выпустить девушку на свободу как самую красивую преступницу.

Многие стали пророчить Маршале большое будущее в модельном бизнесе, вспоминая, как некогда покорил подиумы бывший преступник Джереми Микс.

После такой славы количество подписчиков в её соцсетях значительно увеличилось. Это принесло ей не только поклонников, но ещё и оплачиваемые заказы на макияж и обучение визажу.

Больше фото девушки смотри ЗДЕСЬ!

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