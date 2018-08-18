Сб, 18.08.2018
Галерея: самые стильные женщины в эстонской политике СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • «Покойся с миром»: в группе «Океан Эльзы» случилась трагедия

«Покойся с миром»: в группе «Океан Эльзы» случилась трагедия

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук

ФОТО: Scanpix

18 августа умер бывший концертный директор популярной украинской группы "Океан Эльзы" 44-летний Богдан Уцеха. Об этом стало известно из официальной страницы группы "Океан Эльзы" в Facebook, пишет Сегодня.

"Богдан Уцеха (Utsekha Bogdan), который в середине 2000-х был нашим концертным менеджером, покинул этот мир... Наши искренние соболезнования семье и близким. Покойся с миром, Бодя", – написали музыканты в Facebook.

"Богданчика больше нет с нами. Он улетел на небо слушать музыку. Я люблю тебя, Бодя!!! Я не верю. Всем, кто захочет попрощаться – я сообщу позже место и время. Помолитесь, пожалуйста, за моего Богданчика!", – написала в сети жена Уцехи.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ