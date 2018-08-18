«Покойся с миром»: в группе «Океан Эльзы» случилась трагедия

"Богдан Уцеха (Utsekha Bogdan), который в середине 2000-х был нашим концертным менеджером, покинул этот мир... Наши искренние соболезнования семье и близким. Покойся с миром, Бодя", – написали музыканты в Facebook.

"Богданчика больше нет с нами. Он улетел на небо слушать музыку. Я люблю тебя, Бодя!!! Я не верю. Всем, кто захочет попрощаться – я сообщу позже место и время. Помолитесь, пожалуйста, за моего Богданчика!", – написала в сети жена Уцехи.