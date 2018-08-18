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Резник в трауре по другу Пугачевой

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5550660 22.06.2018 Poet, song writer Ilya Reznik during the patriotic event, Moscow. Belorussky Railway Station. June 22, 1941, marking the anniversary of the beginning of the Great Patriotic War, on Belorussky Railway Station Square, Moscow. Vladimir Vyatkin / Sputnik

ФОТО: Vladimir Vyatkin / Sputnik

Коллеги по творческому цеху скорбят в связи с кончиной поэта-песенника Николая Зиновьева. Автор легендарной песни "Паромщик" в репертуаре Примадонны ушел на 74-ом году жизни, пишут Дни.ру.

Поэт-песенник, народный артист России Илья Резник прокомментировал известие о смерти Зиновьева.

"Это черная новость… какой-то проклятый год. Потеря такого высочайшего профессионала, как Николай Зиновьев, больно ударит по нам всем. Это замечательный и скромный поэт, который… не бил себя в грудь, а честно работал на благо поэзии и русского искусства. Мы скорбим вместе с супругой. Светлая ему память", – цитирует Резника РЕН ТВ.

В свою очередь латвийский композитор Раймонд Паулс отметил, что ему было очень интересно работать с Зиновьевым. "Он был очень талантливым поэтом. Очень жаль, что его больше нет", – заявил музыкант.

Известный композитор Эдуард Артемьев тоже отметил заслуги покойного перед искусством. "Он большой поэт. У него собрание сочинений, замечательные стихи… Его песни особенно глубоки, с философским подтекстом. Большая потеря", – заявил он. Также Артемьев добавил, что последние годы Николай Зиновьев испытывал проблемы со здоровьем.

Отметим, у поэта-песенника восемь сборников, около 200 стихов для песен. Зиновьев – многократный лауреат фестиваля "Песня года", литературных премий имени Тютчева, имени Платонова, имени Лермонтова.

Прощание с Николаем Зиновьевым состоится 19 августа в Центральном Доме литераторов. Его похоронят на Химкинском кладбище. Песни на стихи Зиновьева исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие музыканты. 

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