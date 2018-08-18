Раскрыта личность любовницы изменщика Соколовского

Певица Рита Дакота поделилась со своими подписчиками переживаниями по поводу постоянных измен мужа Влада Соколовского и предстоящего развода. Один из подписчиков красавицы решил не только поддержать ее, но и обнародовать имя той, с кем ее неверный супруг весело проводил время.

Пользователь, выбравший для себя характерное имя anonimochkin указал на блогера Юлию Железнякову, которая ведет аккаунт в Instagram под ником enrickie. "Пускай эта Энриске в аду сгорит! Бумеранг не заставит себя ждать! Двигайся только вперед!", – обратился он к Рите Дакоте.

A post shared by YULIA ZHELEZNYAKOVA (@enrickie) on Aug 9, 2018 at 5:18am PDT

Реакция певицы заставила подписчиков Риты Дакоты поверить анонимному доброжелателю, ведь она не стала отрицать любовную связь между Instagram-моделью и своим мужем. а лишь попросила проявить к девушке понимание. "Умоляю, не надо желать ей зла. Она просто влюбилась. Она не виновата", – объяснила Рита Дакота.

Кроме того, заметила певица, речь не идет об одном мимолетном увлечении. "Дело не в ней, кроме нее были десятки, десяяяяяятки женщин...", – рассказала она.

Многие заметили, что девушка, с которой Владу Соколовскому приписывают роман, очень похожа на Риту Дакоту. Это стало еще одним аргументом в пользу того, что между артистом и красоткой могла быть связь.

Напомним, влюбленные сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. В октябре 2017 года Рита и Влад стали родителями. У них появилась дочь Мия.

11 августа этого года певица объявила о разводе. Оказалось, что Влад много лет изменял жене, его похождения прикрывали друзья и родственники. Однако один из друзей семьи считает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, супруги разыгрывают народ.