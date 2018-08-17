Эстонская рэп-тусовка: смотрите, как отжигает народ в Пярну на фестивале Weekend (ГАЛЕРЕЯ) Второй день!
17 августа 2018, 18:10
Эстонский рэп-коллектив 5miinust, чьи песни приходятся по душе и некоторым русским жителям нашей страны, уже зажег на сцене во второй день трехдневного фестиваля Weekend на пляже в Пярну. Группа зарядила народ энергией, так что, всем должно хватить сил зажигать до поздних часов.
Смотрите галерею с концерта эстонской рэп-группы!
Если вы еще не слышали песни коллектива, ниже предлагаем вашему вниманию один из пошлых хитов коллектива.