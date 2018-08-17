Эстонский рэп-коллектив 5miinust, чьи песни приходятся по душе и некоторым русским жителям нашей страны, уже зажег на сцене во второй день трехдневного фестиваля Weekend на пляже в Пярну. Группа зарядила народ энергией, так что, всем должно хватить сил зажигать до поздних часов.