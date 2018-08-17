На площади 20-го августа в День восстановления независимости споют гимн

«В День восстановления независимости Эстонии мы организуем совместное пение гимна, чтобы люди предавали большее значение этому празднику и чаще вспоминали события тех дней и тех лет, - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. – Мы не планируем большую концертную программу, и на мероприятии не будет официальных речей. Надеюсь, что это мероприятие станет красивой традицией».