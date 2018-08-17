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На площади 20-го августа в День восстановления независимости споют гимн Не упустите свой шанс!

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Флаг Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

20 августа ровно в 23.03, когда было провозглашено восстановление независимости Эстонии, на площади 20-го августа на горке Харью пройдет совместное пение эстонского гимна. 

«В День восстановления независимости Эстонии мы организуем совместное пение гимна, чтобы люди предавали большее значение этому празднику и чаще вспоминали события тех дней и тех лет, - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. – Мы не планируем большую концертную программу, и на мероприятии не будет официальных речей. Надеюсь, что это мероприятие станет красивой традицией». 

На мероприятие приглашаются все жители Эстонии. В мероприятии примут участие члены хора «Ноорус». Сбор пройдет в 22.45 на горке Харью. 

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