На площади 20-го августа в День восстановления независимости споют гимн Не упустите свой шанс!
17 августа 2018, 17:41
20 августа ровно в 23.03, когда было провозглашено восстановление независимости Эстонии, на площади 20-го августа на горке Харью пройдет совместное пение эстонского гимна.
«В День восстановления независимости Эстонии мы организуем совместное пение гимна, чтобы люди предавали большее значение этому празднику и чаще вспоминали события тех дней и тех лет, - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. – Мы не планируем большую концертную программу, и на мероприятии не будет официальных речей. Надеюсь, что это мероприятие станет красивой традицией».
На мероприятие приглашаются все жители Эстонии. В мероприятии примут участие члены хора «Ноорус». Сбор пройдет в 22.45 на горке Харью.