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  • Красавчик! Вот за что гражданин Эстонии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Красавчик! Вот за что гражданин Эстонии попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Вчера Алексей Мирко получил официальное письмо от представителей Книги Рекордов Гиннесса после официальной попытки установить рекорд по берпи на одной руке в мае этого года. С гордостью сообщаем, что гражданин Эстонии официально стал рекордсменом.

«12.05.18 я совершил официальную попытку побить Рекорд Берпи на одной руке за 60 секунд среди мужчин в Лондоне. До этого официальный рекорд был 15. Со вчерашнего дня (16.08.18) рекорд официально принадлежит мне. Упражнение технически является довольно сложным, но удалось превзойти его на 8 раз. Подготовка заняла всего 24 дня», - с огромной радостью рассказал порталу Limon.ee Алексей. 

ФОТО: limon.ee

ФОТО: limon.ee

«После того, как я совершил официальную попытку, я развернул два флага - Латвии и Эстонии», - вспоминает Мирко.  

По словам спортсмена, сообщившего нашему изданию эту радостную новость, по ключевому слову «Латвия» всего 3 спортивных рекорда на официальном сайте Гиннесса, а по ключевому слову «Эстония» всего 5 спортивных рекордов на официальном сайте Гиннесса. 

Алексей Мирко - мультифункциональная спортивная персона, тренер, основатель фитнес-приложения «FemfiterPro», автор Youtube канала : Aleksei Mirko, на котором выходят видео об анатомии, биомеханике и спорте. На данный момент у Алексея почти 20 тысяч подписчиков, основная масса которых - тренеры. Также Алексей является создателем видеокурса для тренеров «Карьерный Бум».

Что еще известно об Алексее Мирко:

  • Родился в Риге, но всю осознанную жизнь прожил в городе Валка, на границе с Эстонией (город Валга). По отцу досталось гражданство Эстонии;
  • На данный момент живет в Лондоне уже десятый год;
  • Отец двоих детей. Женат;
  • Помимо карьеры персонального тренера в фитнес-индустрии, развивался как тренер по силе и кондиции «Strength and conditioning coach» (профессия, которая основана на работе с атлетами);
  • Также работал и с другими видами спорта.

Берпи - упражнение из дисциплины кроссфит, которое предполагает выполнение за один цикл сразу нескольких движений из различных позиций. Алексей выполнил это упражнение, опираясь лишь на одну руку.

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