Галерея: главный вход фестиваля Weekend открыл свои двери для второго дня, но гостей пока немного
17 августа 2018, 15:05
Крупнейший фестиваль танцевальной музыки в Прибалтике готов ко второму дню гуляний. Главный вход уже открыт для посетителей, но больших скоплений людей пока не видно. Первые энтузиасты уже прошли на территорию фестиваля, а большего количества стоит ждать в ближайшие несколько часов.
Первый аккорд второго дня фестиваля прозвучит на главной сцене в 16.00, когда на нее выйдет эстонский дуэт Púr Múdd. Кроме них сегодня на сцену выйдут такие мировые звезды как Kygo и David Guetta, а на маленькой сцене выступят эстонские коллективы 5miinust и Lemon Fight.
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