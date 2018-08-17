Галерея: главный вход фестиваля Weekend открыл свои двери для второго дня, но гостей пока немного

Первый аккорд второго дня фестиваля прозвучит на главной сцене в 16.00, когда на нее выйдет эстонский дуэт Púr Múdd. Кроме них сегодня на сцену выйдут такие мировые звезды как Kygo и David Guetta, а на маленькой сцене выступят эстонские коллективы 5miinust и Lemon Fight.