Пт, 17.08.2018
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  • Галерея: главный вход фестиваля Weekend открыл свои двери для второго дня, но гостей пока немного

Галерея: главный вход фестиваля Weekend открыл свои двери для второго дня, но гостей пока немного

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Крупнейший фестиваль танцевальной музыки в Прибалтике готов ко второму дню гуляний. Главный вход уже открыт для посетителей, но больших скоплений людей пока не видно. Первые энтузиасты уже прошли на территорию фестиваля, а большего количества стоит ждать в ближайшие несколько часов.

Первый аккорд второго дня фестиваля прозвучит на главной сцене в 16.00, когда на нее выйдет эстонский дуэт Púr Múdd. Кроме них сегодня на сцену выйдут такие мировые звезды как Kygo и David Guetta, а на маленькой сцене выступят эстонские коллективы 5miinust и Lemon Fight.

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