Звезду «Минуты славы» зарезали в собственной квартире

Симону нашли мертвой в ее квартире. На теле артистки было несколько ножевых ранений, пишет Dni.ru со ссылкой на Mirror.

Как рассказали очевидцы, тревогу забили соседи певицы. Они вызвали полицию, после того как услышали крики из квартиры. Правоохранители незамедлительно среагировали на вызов, выломали дверь и обнаружили еле дышавшую Симону. Медики почти час пытались реанимировать певицу, но спасти ее не удалось.

Полиция по горячим следам задержала убийцу. Им оказался 40-летний Дезмонд Силва. Мужчина был абсолютно спокоен, когда его арестовали.

Симона Керр прославилась на британском шоу талантов. Она выступала с хором, который состоял из исполнителей, страдающих от серповидноклеточной анемии, а также людей, имевших родственников с этим генетическим заболеванием. У Симоны от страшной болезни три года назад умер шестилетний сын. Пение помогло ей вернуться к жизни.