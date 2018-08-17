Верник довел до слез посланием Табакову

Актер Игорь Верник в своем микроблоге опубликовал совместный снимок с Олегом Табаковым. В комментариях он обратился к наставнику: "Сегодня день рождения Олега Павловича Табакова! Великий актер, учитель, Вы со мной, Вы рядом, я люблю Вас..." Подписчики в комментариях отметили, что у них наворачиваются слезы при мысли о мэтре.

Скорбит о гениальном режиссере и Владимир Машков. Грусть от потери любимого наставника актер выразил, опубликовав в Instagram несколько черно-белых снимков Табакова. "Солнечный реактор ❤️ Сегодня – 83", – сообщил Машков под постом.

Благодарные поклонники Табакова вспомнили его работы, а также выразили соболезнования родным и близким артиста. "Ушла вместе с ним целая эпоха! Самый лучший", "Любимый Олег Павлович... Счастлива, что однажды попала на его спектакль", "Великий мастер. Светлая память, Олег Павлович. Спасибо за роли. Браво, артист👏", "До сих пор не верится, что он ушел. Мне казалось, что такие, как Олег Табаков, живут вечно. Когда задумывалась о том, что и он рано или поздно уйдет, как-то не верила в это. Не хотела верить..." – написали интернет-пользователи.