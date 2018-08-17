Развод Дакоты и Соколовского оказался гнусным обманом

Знакомый музыкантов отметил, что Рита была осведомлена об изменах мужа, но прощала его. "Сейчас с Владом все хорошо, царит стабильность несмотря на то, что Дакота действительно знала об изменах. Благополучная семейная жизнь на данный момент у них", – заявил друг.

Раскрыл он и мотив внезапного откровения Дакоты. "Разведенкой и страдалицей быть очень выгодно – все тебя жалеют, можно песенку трогательную написать и поиграть на чувствах тех, кто действительно переживает мучительную травму", – пояснил источник, пожелавший остаться неназванным, сайту Ruposters.

Предполагается, что супруги выждут несколько месяцев, а потом на публике помирятся. "Развода не будет!" – уверен источник. По его словам, очень странно, что еще не заявила о себе та самая разлучница, что встала между музыкантами. "Звучат просто обвинения в пустоту. Дакота – идейный лидер в этой выдумке. Влад чувствует огромную привязанность к своей супруге все равно. Этот обман не приведет ни к чему хорошему, ведь здесь желание засветиться и привлечь внимание толпы сочувствующих", – резюмировал знакомый пары.

A post shared by Влад Соколовский (@vs20) on Jul 30, 2018 at 5:38am PDT

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. Знаменитости не пожалели денег. В октябре 2017 года Рита и Влад стали родителями. У них появилась дочь Мия. Их называли самой красивой семьей отечественного шоу-бизнеса.