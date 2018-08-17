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Что случилось?! Группа Serebro требует за кулисы в Таллинне ромашковый чай

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Serebro

ФОТО: Promopilt

Запросы у российских поп-звезд Веры Брежневой и группы Serebro, которые 22 августа выступят на Певческом поле в Таллинне, скромные. Но в этом материале о требованиях группы Serebro. Так, Serebro, например, требует ромашковый чай. 

Исполнительницам нравятся шикарные авто – певицы будут разъезжать на «Мерседесе» класса S. 

Хотя запросы к питанию несколько различаются, в одном звезды едины: и те, и другие желают получить в гримерку шампанское Möet Chandon.

Вера Брежнева и Serebro вместе с Юлией Волковой, группами «Поднимаем Руки Вверх!» и «Вирус» выступят 22 августа на фестивале «Танцевальная Волна». Билеты еще есть в продаже в Piletilevi! Торопитесь! 

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