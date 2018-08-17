Что случилось?! Группа Serebro требует за кулисы в Таллинне ромашковый чай
17 августа 2018, 12:28
Запросы у российских поп-звезд Веры Брежневой и группы Serebro, которые 22 августа выступят на Певческом поле в Таллинне, скромные. Но в этом материале о требованиях группы Serebro. Так, Serebro, например, требует ромашковый чай.
Исполнительницам нравятся шикарные авто – певицы будут разъезжать на «Мерседесе» класса S.
Хотя запросы к питанию несколько различаются, в одном звезды едины: и те, и другие желают получить в гримерку шампанское Möet Chandon.
Вера Брежнева и Serebro вместе с Юлией Волковой, группами «Поднимаем Руки Вверх!» и «Вирус» выступят 22 августа на фестивале «Танцевальная Волна». Билеты еще есть в продаже в Piletilevi! Торопитесь!