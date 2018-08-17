Известного актера нашли мертвым в лифте

На мертвого артиста наткнулись жители дома на улице Долидзе. Как рассказали очевидцы, тело обнаружили на третьем этаже.

Люди вытащили Бежашвили из лифта, вызвали скорую, пока медики были в пути, соседи делали искусственное дыхание, пытаясь реанимировать актера. Однако все старания были тщетны. К приезду скорой Зуза был уже мертв, пишет Sputnik Грузия.

Причина пока не называется. На месте трагедии несколько часов работали правоохранители. Только после проведения всех необходимых следствию действий, тело актера доставили в бюро судебной экспертизы. Позже было объявлено, что уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".

В свою очередь друзья Бежашвили заявили, что актер себя плохо чувствовал, недавно у него обострились проблемы со здоровьем. О самоубийстве Зуза с близкими не разговаривал. Друзья не верят в версию следствия.