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  • Мажоры, похоть и полуголые девочки: даже в России без ума от хита эстонских парней (ВИДЕО)

Мажоры, похоть и полуголые девочки: даже в России без ума от хита эстонских парней (ВИДЕО)

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Новый кадр из клипа Артема Савицкого

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Артем Савицкий, ежегодно выступающий на Дне Ласнамяэ и поющий преимущественно на эстонском языке, наконец-то порадовал и русскую молодежь нашей страны. В дуэте с продюсером и блогером Андреем Зевакиным (ZEVA) они представили новый хит и клип на него. Слушайте и оценивайте трек «Тела», который собрал на Youtube уже почти 50 тысяч просмотров.

Эстонцы пришли в восторг от этой песни и даже расстроились, что они не понимают по-русски. Из России нашим ребятам тоже прилетела весточка добра. 

Смотрим и комментируем! 

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