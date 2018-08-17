Мажоры, похоть и полуголые девочки: даже в России без ума от хита эстонских парней (ВИДЕО)
17 августа 2018, 11:51
Артем Савицкий, ежегодно выступающий на Дне Ласнамяэ и поющий преимущественно на эстонском языке, наконец-то порадовал и русскую молодежь нашей страны. В дуэте с продюсером и блогером Андреем Зевакиным (ZEVA) они представили новый хит и клип на него. Слушайте и оценивайте трек «Тела», который собрал на Youtube уже почти 50 тысяч просмотров.
Эстонцы пришли в восторг от этой песни и даже расстроились, что они не понимают по-русски. Из России нашим ребятам тоже прилетела весточка добра.
Смотрим и комментируем!