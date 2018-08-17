Смотри, как неуемные гости фестиваля Weekend продолжили гулять и после окончания первого дня

Axwell & Ingrosso из Швеции закончили выступление на самой большой сцене фестиваля почти в час ночи, а в это время на сцене WKND началось мощное афтерпати. Специально для этого организаторы позвали выступавшего всего лишь три часа назад Alan Walker. После молодого диджея из Норвегии выступили также The Second Level, Nix & Jonny и ALEX WAVE.