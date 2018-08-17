Портал Limon выяснил, можно ли заняться сексом на фестивале Weekend

Что тут скрывать - на фестивалях многие люди находят свои вторые половинки: кто-то на всю жизнь, а кто-то на одну ночь. Именно поэтому репортер Elu24 решила узнать у гостей фестиваля, возможно ли найти пару на подобном мероприятии. Как выяснилось, большинство считает, что возможно.