Портал Limon выяснил, можно ли заняться сексом на фестивале Weekend 18+!
17 августа 2018, 12:17
Что тут скрывать - на фестивалях многие люди находят свои вторые половинки: кто-то на всю жизнь, а кто-то на одну ночь. Именно поэтому репортер Elu24 решила узнать у гостей фестиваля, возможно ли найти пару на подобном мероприятии. Как выяснилось, большинство считает, что возможно.
Две девушки, однако, сказали, что секса на фестивале Weekend у них не будет, в том числе, потому что в туалетах для этого мало места.
Другая девушка сказала, что, если есть желание, то нужно этим воспользоваться.
Еще одна женщина посоветовала использовать презервативы.
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