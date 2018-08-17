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Портал Limon выяснил, можно ли заняться сексом на фестивале Weekend 18+!

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Что тут скрывать - на фестивалях многие люди находят свои вторые половинки: кто-то на всю жизнь, а кто-то на одну ночь. Именно поэтому репортер Elu24 решила узнать у гостей фестиваля, возможно ли найти пару на подобном мероприятии. Как выяснилось, большинство считает, что возможно.

Две девушки, однако, сказали, что секса на фестивале Weekend у них не будет, в том числе, потому что в туалетах для этого мало места.

Другая девушка сказала, что, если есть желание, то нужно этим воспользоваться.

Еще одна женщина посоветовала использовать презервативы.

Смотри видео!

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