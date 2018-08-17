Шесть достопримечательностей Риги, которые стоит посетить вместе с семьей до конца лета

Рижский автомобильный музей

Со своей коллекций, в которой больше сотни уникальных старинных автомобилей, Рижский автомобильный музей является самым крупным балтийским музеем в своем роде. К тому же это один из немногих автомобильных музеев, который помимо хранения автомобилей также занимается их реставрацией и уже подарил новую жизнь 30 с лишним старинным транспортным средствам. И взрослые, и дети найдут, на что посмотреть в музее и что опробовать – автомобили из музейной коллекции порадуют и глаз, и пытливый ум, а интерактивная выставка даст представление об изобретении и истории транспортных средств и безопасной культуре дорожного движения.

Рижский зоопарк

В старейшем балтийском зоопарке, основанном в 1912 году, проживают более 3000 животных, представители 400 с лишним видов со всего мира. До конца августа у посетителей еще есть возможность увидеть ежедневное шоу с тюленями, а также кормежку животных: бегемотов, жирафов, северных оленей, лемуров, волков, пеликанов и многих других. Каждый день в два часа проходит выступление тюленей, во время которого они играют в футбол и баскетбол и отгадывают загадки. Поскольку именно летом у большинства зверей появляется потомство, если повезет, во время прогулки по зоопарку можно заметить львят, маленьких сурикатов или детенышей северного оленя.

Латвийский этнографический музей под открытым небом

Латвийский музей под открытым небом, находящийся всего в получасе езды от центра Риги, дает хорошее представление о традициях и условиях сельской жизни в Латвии, воссоздавая атмосферу эпохи. Благодаря расположению в сосновых лесах на берегу озера Юглас это идеальное место для неспешных прогулок на свежем воздухе. В музее представлено более 120 строений, самые старые из которых относятся к 17-му столетию, а более новые – к середине 20-го века. До конца сентября посетители музея могут попробовать себя в старинных крестьянских занятиях под руководством музейных кузнецов, ткачих и плотников. Если же долгая прогулка раззадорит аппетит, можно пообедать в трактире на территории музея.

Музей шоколада Laima

Музей шоколадной фабрики Laima, производящей сладости уже почти 150 лет – мечта любого сладкоежки. Помимо изучения истории фабрики, старинных конфетных оберток и коробок, а также процесса приготовления шоколада гости могут попробовать горячий шоколад Laima и сделать свою плитку шоколада. В магазине сладостей рядом с музеем можно купить сувениры и продукцию фабрики.

Рижский центральный рынок

Внесенный в Список объектов всемирного наследия UNESCO, Центральный рынок является одной из самых известных и выдающихся достопримечательностей Риги. Изначально построенное в 1920-х годах здание должно было использоваться как ангары для хранения цеппелинов. В наши дни это строение на берегу Даугавы стало одним из крупнейших и наиболее посещаемых рынков в Восточной Европе. Конец лета, когда в лесу, садах и огородах поспели ягоды, фрукты и овощи, а также появились первые грибы – идеальное время для того, чтобы отправиться на рынок и запастись витаминами.

Смотровая площадка в здании Латвийской академии наук