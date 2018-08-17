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  • Портал Limon на фестивале Weekend: наркотики популярны среди молодежи

Портал Limon на фестивале Weekend: наркотики популярны среди молодежи

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Руководитель редакции порталов Limon и Elu24 поговорила с тремя молодыми девушками, которые сказали, что с приближением ночи можно будет все чаще встретить людей в алкогольном и наркотическом опьянении. «Среди молодежи наркотики пользуются популярностью», - утверждают девушки в один голос.

Одна из девушек сказала, что один из самых употребляемых наркотиков - марихуана.

На подмогу эстонским полицейским приехали также стражи порядка из Финляндии, Латвии и Литвы.

Ожидается, что в каждый из трех дней фестиваля в Пярну будет прибывать около 30 000 человек и многие из них из соседних стран.

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