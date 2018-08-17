Портал Limon на фестивале Weekend: наркотики популярны среди молодежи

Руководитель редакции порталов Limon и Elu24 поговорила с тремя молодыми девушками, которые сказали, что с приближением ночи можно будет все чаще встретить людей в алкогольном и наркотическом опьянении. «Среди молодежи наркотики пользуются популярностью», - утверждают девушки в один голос.