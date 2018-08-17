Портал Limon на фестивале Weekend: наркотики популярны среди молодежи
17 августа 2018, 11:45
Руководитель редакции порталов Limon и Elu24 поговорила с тремя молодыми девушками, которые сказали, что с приближением ночи можно будет все чаще встретить людей в алкогольном и наркотическом опьянении. «Среди молодежи наркотики пользуются популярностью», - утверждают девушки в один голос.
Одна из девушек сказала, что один из самых употребляемых наркотиков - марихуана.
На подмогу эстонским полицейским приехали также стражи порядка из Финляндии, Латвии и Литвы.
Ожидается, что в каждый из трех дней фестиваля в Пярну будет прибывать около 30 000 человек и многие из них из соседних стран.