Поучительное видео: солнце еще не село, а охрана уже выводит пьяных с фестиваля Weekend
17 августа 2018, 10:45
Вчера, 16 августа, в Пярну прошел первый день Weekend festival. Как ни странно, но для кого-то он закончился намного быстрее, чем предполагалось.
Как так получилось? «Напился», - прокомментировал очевидец порталу Elu24. «В стельку», - добавил он.
Это видео вхоже в категорию тех, которые не должны видеть родители.
Надеемся, что с мужчиной все уже в порядке, а для остальных это видео будет уроком. Всегда нужно знать свою норму и употреблять алкогольные напитки с умом.