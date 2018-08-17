Пт, 17.08.2018
ТОП-20: самые необычные образы на фестивале Weekend СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Поучительное видео: солнце еще не село, а охрана уже выводит пьяных с фестиваля Weekend

Поучительное видео: солнце еще не село, а охрана уже выводит пьяных с фестиваля Weekend

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Вчера, 16 августа, в Пярну прошел первый день Weekend festival. Как ни странно, но для кого-то он закончился намного быстрее, чем предполагалось.

Как так получилось? «Напился», - прокомментировал очевидец порталу Elu24. «В стельку», - добавил он.

Это видео вхоже в категорию тех, которые не должны видеть родители.

Надеемся, что с мужчиной все уже в порядке, а для остальных это видео будет уроком. Всегда нужно знать свою норму и употреблять алкогольные напитки с умом.

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