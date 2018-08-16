Две квартиры, машины, соцсети. Что будут делить Дакота и Соколовский при разводе

По данным издания Super, семейная пара владеет минимум двумя машинами и двумя квартирами, а также миллионными аккаунтами в "Инстаграме" и общим блогом "Семейная жизнь" на YouTube, который насчитывает более 200 тысяч подписчиков. Проект "Дружу с телом", лицом которого является Дакота, также принадлежит обоим супругам (на 40% Соколовскому и на 60% Дакоте).

A post shared by РИТА ДАКОТА (@ritadakota) on Jul 8, 2018 at 2:38am PDT

— Несколько месяцев назад один рекламный пост в "инстаграме" Дакоты стоил около 100 тысяч рублей, видео — 120 тысяч, и 45 тысяч за одну "стори". За пару дней после объявления о расставании на её аккаунты подписалось ещё около 200 тысяч человек. Цена, естественно, будет расти пропорционально аудитории, — сообщает издание.

Пока не известно, как именно будет происходить раздел имущества и что достанется каждому из супругов.

Напомним, как стало известно ранее, Рита Дакота и Влад Соколовский собираются подать на развод из-за измен последнего. Дакота призвала подписчиков не сыпать проклятиями в адрес супруга.