Солиста «Дискотеки авария» задержали в аэропорту из-за долгов

Еще несколько лет назад солисты группы «Дискотека авария» не раз признавались, что такое название музыкальный коллектив получил из-за постоянных неурядиц, которые то и дело случались с ними во время выступлений. Кроме того, неприятные инциденты происходили с артистами и вне концертных площадок. Так, например, недавно злой рок вмешался и в отпуск Алексея Рыжова – 47-летнего певца задержали прямо в аэропорту, когда он планировал отправиться в отпуск вместе с семьей.

Как оказалось, у артиста накопилось немало долгов, что и стало причиной, по которой правоохранительные органы запретили ему покидать страну.

Музыкант задолжал государству около 104,5 тысяч рублей из-за неуплаты налогов. Примечательно, что решение о принудительном взыскании средств с Рыжова было принято еще в конце прошлого года. Алексею были направлены соответствующие уведомления по месту жительства, однако он так и не погасил долги. По признанию самого певца, он и вовсе не подозревал о существовании проблемы, поскольку долгое время не проверял почтовый ящик.

К слову, даже после всех необходимых выплат Алексей не сразу сможет покинуть страну – пока бумаги будут переданы службе пограничного контроля, пройдет не менее месяца.

Отправится ли в отпуск семья артиста без него, пока неизвестно. Напомним, Рыжов на 16 лет старше супруги, однако разница в возрасте не помешала им построить практически идеальную семью. Алексей и Ирина познакомились около десяти лет назад в интернете, а два года назад жена подарила ему дочь.

«Поставили друг другу оценочки за фоточки, стали переписываться. А через пару недель встретились. 6 июля 2008 года «Дискотека Авария» выступала в Астане, я пригласил Иру. Она пришла на праздник. До концерта отметили знакомство коньяком, потом еще немного выпили после выступления. Проговорили мы долго — обо всем по чуть-чуть. А через какое-то время начали встречаться. Ира часто прилетала ко мне в Москву, я брал ее на гастроли, если намечался интересный маршрут», — делился Рыжов со «СтарХитом».