Настоящая история любви? Латвиец приехал на Weekend в компании резиновой женщины

По словам молодого человека, он приехал из Латвии вместе со своей «любимой», которую, кстати, зовут Валентина, и они планируют наслаждаться праздником, но осбоенно важно для них выступление Post Malone.

Также латвией поделился, что с Валентиной они вместе уже два года и все его друзья одобряют эти отношения.

«Мы очень близки и я очень ее люблю», - вздыхает молодой человек.