Затишье перед бурей: у входа на фестиваль Weekend уже выстраивается очередь Галерея!
16 августа 2018, 16:00
16-18 августа в Пярну проходит крупнейший фестиваль этого лета Weekend и сегодня будет большое открытие! Самые активные уже ждут около входа с чемоданами, спальными мешками и палатками.
Weekend Festival Baltic привез в Пярну самых топовых пописполнителей и исполнителей танцевальной музыки. На самом крупном пляжном фестивале этого лета выступят такие звезды как The Prodigy, Post Malone, David Guetta, Kygo и многие-многие другие.