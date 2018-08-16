Чт, 16.08.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Затишье перед бурей: у входа на фестиваль Weekend уже выстраивается очередь

Затишье перед бурей: у входа на фестиваль Weekend уже выстраивается очередь Галерея!

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16-18 августа в Пярну проходит крупнейший фестиваль этого лета Weekend и сегодня будет большое открытие! Самые активные уже ждут около входа с чемоданами, спальными мешками и палатками.

Weekend Festival Baltic привез в Пярну самых топовых пописполнителей и исполнителей танцевальной музыки. На самом крупном пляжном фестивале этого лета выступят такие звезды как The Prodigy, Post Malone, David Guetta, Kygo и многие-многие другие.

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