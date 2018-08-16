Знаки Зодиака, которых вам следует избегать

Внимательно читайте, кого вам следует избегать, согласно вашему гороскопу.
1. Овен (21 марта – 19 апреля)
Избегай Рыб
Никогда не общайся с Рыбами, только если это не случай крайней необходимости! Они не дадут тебе жить так, как ты хочешь. Рыбы известны своей чувствительностью и эмоциональностью. Овны же, скорее, эмоционально отстраненные и даже немного напоминают робота. У них все доведено до автоматизма и эмоции не считаются чем-то сильно важным. Рыбы будут очень требовательны в том, что касается отношений, а у Овнов просто не хватит времени и сил, чтобы удовлетворить эти требования.
2. Телец (20 апреля – 21 мая)
Избегай Близнецов
Вы очень безопасный и расчетливый человек. Телец всегда ищет стабильности, порядка и последовательности. Близнецы же покажутся ему слишком беспорядочными и спонтанными. Близнецы сведут Тельца с ума своей изменчивой натурой, поэтому этим двоим лучше не заводить отношений.
3. Близнецы (22 мая – 21 июня)
Избегай Дев
Как и Тельцы, Девы так же тяготеют к порядку и последовательности. Девы просто ненавидят, когда кто-то врывается и привносит беспорядок в их рутину. Близнецы же – вольнодумцы и поклонники личной свободы. Вряд ли им будет комфортно в отношениях с тем, кто не любит приключений и предпочитает обыденность. Во что бы то ни стало, постарайся избегать тех, кто не способен делать интересные открытия вместе с тобой.
4. Рак (22 июня – 22 июля)
Избегай Козерогов
Ты знаешь, что ты очень эмоциональный и эмпатичный человек. Как Рак, ты хочешь быть с тем, кто способен ответить на все чувства, которые ты испытываешь. Поэтому, избегай Козерогов. Это люди, которым чужды эмоции, и они все твои чувства не будут взаимными. Их также раздражают люди, которые идут на поводу у своих эмоций и оказываются в сильной зависимости от других людей.
5. Лев (23 июля – 22 августа)
Избегай Весов
Львы, по своему обыкновению, громкие, шумные, непредсказуемые и своевольные. Это – их личность и они ничего не могут с этим сделать. Львы очень требовательны, потому что знают, чего именно они хотят от жизни и ожидают, что это с ними произойдет. Представителям этого знака нравиться тяжело работать для достижения своей цели, а Весам будет тяжело справиться с таким неукротимым характером. Весы хотят кого-то, кто будет собран и полон такта. Лев же может оказать слишком сильное давление, которое не приемлемо для Весов. И это, конечно, не приведет к счастливым отношениям.
6. Дева (23 августа – 22 сентября)
Избегай Стрельцов
Ты – домосед. Ты очень хочешь крепко стоять на земле и иметь корни. Тебе не обязательно путешествовать, потому что ты отлично чувствуешь себя там, где ты есть сейчас. По этой самой причине ты и не уживешься со Стрельцом. Ему всегда будет хотеться приключений и азарта, а эти вещи тебя совершенно не интересуют.
7. Весы (23 сентября – 22 октября)
Избегай Раков
Рак всегда стремится к экстриму, когда тебе наоборот нужна скромная жизнь. Ты предпочитаешь принимать опасность в малых дозах. Ты ищешь баланс адреналина и стабильности. Идешь не спеша. Раку же свойственно бросаться в крайности, отчего тебе будет не комфортно.
8. Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Избегай Львов
Скорпионы и Львы – почти идентичны. В частности, у вас много сходств, но они-то и будут стоять на вашем пути при построении любых отношений, которые только могут быть между вами. И Скорпионы, и Львы на удивление очаровательны и уверены в себе, но вы оба так же очень неохотно идете на компромисс. Когда вы будете ссориться, вы просто не найдете общий язык. Вы будете упираться в каких-то вещах, а это плохо влияет на отношения.
9. Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Избегай Тельцов
Стрелец слишком увлекающийся и блуждающий для Тельца. Тельцу нравится уверенность в завтрашнем дне. Стрелец же хоть каждый день готов завязать шнурки и скитаться по свету. Он, хоть и очень современный, практически бродяга и его образ жизни не перекликается с потребностями Тельца. И вряд ли кто-либо из них захочет в корне изменить всю свою жизнь ради другого.
10. Козерог (22 декабря – 20 января)
Избегай Овнов
Вы оба известные упрямцы и не склонны передумывать. Это не поможет вам поддерживать хорошие разговоры друг с другом. Козерогу хочется приватности, а у Овна не хватит терпения на все причуды первого.
11. Водолей (21 января – 18 февраля)
Избегай Скорпиона
Скорпионы не прощают и, как слоны, ничего не забывают. Когда им делают больно, они воспринимают все близко к сердцу и отдаляются от обидчиков. Это значит, что твой мятежный и откровенный характер не придется им по душе.
12. Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Избегай Водолеев
Оба эти знака чересчур эмоциональны. Между вами будет слишком много чувств, так что ваши отношения могут просто-напросто не выдержать. Вам обоим нужен контролирующий свои эмоции стабильный партнер, который поможет преодолеть выбивающее из колеи обыкновение слишком сильно переживать.
По материалам Cluber.