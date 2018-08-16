Знаки Зодиака, которых вам следует избегать

1. Овен (21 марта – 19 апреля)

Избегай Рыб

Никогда не общайся с Рыбами, только если это не случай крайней необходимости! Они не дадут тебе жить так, как ты хочешь. Рыбы известны своей чувствительностью и эмоциональностью. Овны же, скорее, эмоционально отстраненные и даже немного напоминают робота. У них все доведено до автоматизма и эмоции не считаются чем-то сильно важным. Рыбы будут очень требовательны в том, что касается отношений, а у Овнов просто не хватит времени и сил, чтобы удовлетворить эти требования.

2. Телец (20 апреля – 21 мая)

Избегай Близнецов

Вы очень безопасный и расчетливый человек. Телец всегда ищет стабильности, порядка и последовательности. Близнецы же покажутся ему слишком беспорядочными и спонтанными. Близнецы сведут Тельца с ума своей изменчивой натурой, поэтому этим двоим лучше не заводить отношений.

3. Близнецы (22 мая – 21 июня)

Избегай Дев

Как и Тельцы, Девы так же тяготеют к порядку и последовательности. Девы просто ненавидят, когда кто-то врывается и привносит беспорядок в их рутину. Близнецы же – вольнодумцы и поклонники личной свободы. Вряд ли им будет комфортно в отношениях с тем, кто не любит приключений и предпочитает обыденность. Во что бы то ни стало, постарайся избегать тех, кто не способен делать интересные открытия вместе с тобой.

4. Рак (22 июня – 22 июля)

Избегай Козерогов

Ты знаешь, что ты очень эмоциональный и эмпатичный человек. Как Рак, ты хочешь быть с тем, кто способен ответить на все чувства, которые ты испытываешь. Поэтому, избегай Козерогов. Это люди, которым чужды эмоции, и они все твои чувства не будут взаимными. Их также раздражают люди, которые идут на поводу у своих эмоций и оказываются в сильной зависимости от других людей.

5. Лев (23 июля – 22 августа)

Избегай Весов

Львы, по своему обыкновению, громкие, шумные, непредсказуемые и своевольные. Это – их личность и они ничего не могут с этим сделать. Львы очень требовательны, потому что знают, чего именно они хотят от жизни и ожидают, что это с ними произойдет. Представителям этого знака нравиться тяжело работать для достижения своей цели, а Весам будет тяжело справиться с таким неукротимым характером. Весы хотят кого-то, кто будет собран и полон такта. Лев же может оказать слишком сильное давление, которое не приемлемо для Весов. И это, конечно, не приведет к счастливым отношениям.

6. Дева (23 августа – 22 сентября)

Избегай Стрельцов