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  • «Молимся»: Разин показал новое фото впавшей в кому российской певицы

«Молимся»: Разин показал новое фото впавшей в кому российской певицы

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Андрей Разин

ФОТО: скриншот

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о состоянии перенесшей в июне инсульт солистки группы "Фристайл". Нина Кирсо до сих пор не пришла в себя, пишут Дни.ру.

На своей странице в Instagram Разин рассказал, что он вместе своими знакомыми молится за судьбу певицы. Продюсер – близкий друг Кирсо, с которой много лет поддерживал связь.

По словам Андрея, состояние артистки по-прежнему плачевное. Из комы 55-летняя женщина до сих пор не вышла.

В комментариях поклонники отметили, что тоже молятся за исполнительницу. Они пожелали ей скорейшего выздоровления. Врачи пока не дают прогнозов по поводу состояния Кирсо и сроков ее восстановления.

Певицу Нину Кирсо госпитализировали 2 июня. Была проведена операция, после которой она оказалась в коме.

Коллега артистки по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности. "Нина была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ", - рассказал он.

Напомним, группа "Фристайл" была образована в 1988 году в Полтаве. Фронтменом был Вадим Казаченко, но в 1991-м певец покинул коллектив.

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