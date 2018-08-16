Какие ножки! 65-летняя Брижит Макрон прокатилась по Франции в мини-шортах

После того, как 40-летний Эммануэль Макрон стал президентом Франции, его жена Брижит стала одной из самых любимых героинь зарубежных СМИ.

Пока интернет-пользователи обсуждают разницу в возрасте между супругами, другие регулярно оценивают наряды, в которых первая леди появляется на публике. Брижит 65 лет, но она держит себя в прекрасной форме и может похвастаться стройными ногами. Именно поэтому Макрон периодически позволяет себе носить мини.