Какие ножки! 65-летняя Брижит Макрон прокатилась по Франции в мини-шортах

Не так давно Эммануэль Макрон отдыхал на юге Франции вместе со своей женой Брижит. Первая леди страны не упустила возможность провести это время с пользой для здоровья — она устроила небольшую велопрогулку.
После того, как 40-летний Эммануэль Макрон стал президентом Франции, его жена Брижит стала одной из самых любимых героинь зарубежных СМИ.
Пока интернет-пользователи обсуждают разницу в возрасте между супругами, другие регулярно оценивают наряды, в которых первая леди появляется на публике. Брижит 65 лет, но она держит себя в прекрасной форме и может похвастаться стройными ногами. Именно поэтому Макрон периодически позволяет себе носить мини.
На днях папарацци запечатлели жену президента во время велосипедной прогулки в окрестностях замка Форт де Брегансон. Она была одета в голубую футболку и короткие темно-синие шорты. В Сети тут же принялись обсуждать фигуру Брижит. Интернет-пользователи вспомнили, что Макрон регулярно посещает спортзал. Жена президента Франции занимается пилатесом, который помогает ей не только поддерживать себя в форме, но и отлично себя чувствовать, пишет Woman.