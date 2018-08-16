Ох уж эти сказочники. Константин Бурдаев из «Братьев Грим» женился в третий раз

Сообщается, что избранницей певца стала 26-летняя преподавательница хореографии по имени Татьяна. Новоиспечённые супруги познакомились ещё в 2011 году — тогда девушка пришла на концерт "Братьев Грим". Интересно, что романтические отношения между Константином и Татьяной завязались далеко не сразу — несколько лет певец просто общался с поклонницей.

Отметим, что для Татьяны это первый брак, тогда как Константин женится уже в третий раз. Его первая супруга Леся Худякова скончалась в 2011 году в возрасте 30 лет, а со второй — Тамарой Белотеловой — музыкант развёлся только в этом году.