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  • Ох уж эти сказочники. Константин Бурдаев из «Братьев Грим» женился в третий раз

Ох уж эти сказочники. Константин Бурдаев из «Братьев Грим» женился в третий раз

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Константин Бурдаев

ФОТО: Скриншот с Instagram

37-летний солист группы "Братья Грим" Константин Бурдаев женился в третий раз. Информация об этом появилась на странице музыкальной группы в Instagram, пишет Лайф.

Сообщается, что избранницей певца стала 26-летняя преподавательница хореографии по имени Татьяна. Новоиспечённые супруги познакомились ещё в 2011 году — тогда девушка пришла на концерт "Братьев Грим". Интересно, что романтические отношения между Константином и Татьяной завязались далеко не сразу — несколько лет певец просто общался с поклонницей.

Отметим, что для Татьяны это первый брак, тогда как Константин женится уже в третий раз. Его первая супруга Леся Худякова скончалась в 2011 году в возрасте 30 лет, а со второй — Тамарой Белотеловой — музыкант развёлся только в этом году.

Фотографии с торжественной церемонии в Люблинском загсе Москвы были опубликованы в Instagram музыкальной группы.

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