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  • Пальмы парами! Летняя столица Эстонии преобразилась до неузнаваемости

Пальмы парами! Летняя столица Эстонии преобразилась до неузнаваемости

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Уже сегодня в эстонском Пярну будет жарко! Гости со всей Эстонии и не только съезжаются в летнюю столицу.

Пярнуский пляж в четвертый раз приветствует крупнейший в Северной Европе фестиваль электронной танцевальной музыки Weekend Festival Baltic, на котором соберутся более 80 звезд танцевальной и поп-музыки со всего мира, включая таких знаменитостей как The Prodigy и David Guetta.

Смотрите, как идут приготовления к фестивалю, в нашей галерее!

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