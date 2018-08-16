Пальмы парами! Летняя столица Эстонии преобразилась до неузнаваемости

Пярнуский пляж в четвертый раз приветствует крупнейший в Северной Европе фестиваль электронной танцевальной музыки Weekend Festival Baltic, на котором соберутся более 80 звезд танцевальной и поп-музыки со всего мира, включая таких знаменитостей как The Prodigy и David Guetta.