Максим Матвеев и Елизавета Боярская наслаждаются каникулами в Испании

«Влюблена в эту страну, культуру, традиции, кухню, людей! Когда-нибудь обязательно надо будет исколесить всю Испанию на автомобиле!»— призналась Елизавета в подписи к одному из отпускных кадров.

Незадолго до начала отпуска Елизавета поздравляла мужа с днем рождения — 28 июля Максиму исполнилось 36 лет. Кстати сказать, именно в этот день восемь лет назад они поженились, а спустя два года у них родился сын Андрей.