Максим Матвеев и Елизавета Боярская наслаждаются каникулами в Испании

В начале августа Елизавета Боярская объявила в Instagram о начале долгожданного отпуска. По ее словам, завершившийся театральный и съемочный сезон получился насыщенным, а теперь наступил "месяц умиротворения и созерцания в кругу родных", пишет Сплетник.
Вместе с мужем Максимом Матвеевым актриса уехала в Испанию и теперь делится солнечными снимками в соцсети.
«Влюблена в эту страну, культуру, традиции, кухню, людей! Когда-нибудь обязательно надо будет исколесить всю Испанию на автомобиле!»— призналась Елизавета в подписи к одному из отпускных кадров.
Супруги путешествуют по Андалусии и наслаждаются возможностью провести время вместе.
Незадолго до начала отпуска Елизавета поздравляла мужа с днем рождения — 28 июля Максиму исполнилось 36 лет. Кстати сказать, именно в этот день восемь лет назад они поженились, а спустя два года у них родился сын Андрей.