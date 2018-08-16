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  • Максим Матвеев и Елизавета Боярская наслаждаются каникулами в Испании

Максим Матвеев и Елизавета Боярская наслаждаются каникулами в Испании

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Максим Матвеев и Елизавета Боярская

ФОТО: Скриншот с Instagram

В начале августа Елизавета Боярская объявила в Instagram о начале долгожданного отпуска. По ее словам, завершившийся театральный и съемочный сезон получился насыщенным, а теперь наступил "месяц умиротворения и созерцания в кругу родных", пишет Сплетник.

Вместе с мужем Максимом Матвеевым актриса уехала в Испанию и теперь делится солнечными снимками в соцсети.

«Влюблена в эту страну, культуру, традиции, кухню, людей! Когда-нибудь обязательно надо будет исколесить всю Испанию на автомобиле!»— призналась Елизавета в подписи к одному из отпускных кадров.

Супруги путешествуют по Андалусии и наслаждаются возможностью провести время вместе.

Незадолго до начала отпуска Елизавета поздравляла мужа с днем рождения — 28 июля Максиму исполнилось 36 лет. Кстати сказать, именно в этот день восемь лет назад они поженились, а спустя два года у них родился сын Андрей.

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