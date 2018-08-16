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  • «Будет суд»: звезде «Сватов» угрожает поклонник

«Будет суд»: звезде «Сватов» угрожает поклонник

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Кадр из сериала "Сваты"

ФОТО: 3+

Любимая многими актриса Татьяна Кравченко обратилась в правоохранительные органы из-за многочисленных угроз со стороны поклонника. Неизвестный постоянно пишет артистке, более того, пытается выманить у нее денежные средства. Кравченко намерена наказать обидчика по всей строгости закона, пишет СтарХит.

К сожалению, никто не застрахован от действия нечистых на руку людей. Более того, известные личности чаще всего становятся жертвами мошенников, которые в погоне за легкими деньгами готовы на многое. Недавно звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко узнала на своем опыте что такое быть целью навязчивого поклонника. Поначалу неизвестный мужчина забрасывал актрису сообщениями, а позже стал выпрашивать у нее деньги.

64-летняя Татьяна Эдуардовна не намерена пускать дело на самотек, потому что неизвестно, что творится в голове горе-поклонника, поэтому она обратилась с заявлением на обидчика в правоохранительные органы. Кравченко не исключает, что в отношении незнакомца будут приняты жесткие меры.

«Да, у меня вымогали деньги, но об этом я пока ничего не буду говорить. Скажу лишь одно: возможно, будет суд, — рассказала актриса «СтарХиту».

Кадр из сериала "Сваты"

ФОТО: 3+

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