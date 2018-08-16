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Глоток свободы: Сергей Шнуров и Матильда официально развелись

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Сергей Шнуров и Матильда

ФОТО: Instagram

Лидер российского коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров и его уже бывшая жена Матильда официально развелись. Об этом последняя сообщила на своей странице в Instagram, пишет Сегодня.

На опубликованном снимке запечатлено свидетельство о расторжении брака. По словам самой Матильды, фото она выложила для того, чтобы "избежать дурных домыслов и слухов".  Также экс-супруга Шнура отметила, что все нажитое за годы совместного проживания имущество они разделили по обоюдному согласию.

О намерении развестись Шнуровы сообщили еще в мае нынешнего года. По словам Сергея, инициатором выступила Матильда, с которой они прожили вместе 11 лет.

Свидетельство о разводе Сергея и Матильды Шнуровых

ФОТО: Скриншот с Instagram

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