Глоток свободы: Сергей Шнуров и Матильда официально развелись
16 августа 2018, 12:15
Лидер российского коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров и его уже бывшая жена Матильда официально развелись. Об этом последняя сообщила на своей странице в Instagram, пишет Сегодня.
На опубликованном снимке запечатлено свидетельство о расторжении брака. По словам самой Матильды, фото она выложила для того, чтобы "избежать дурных домыслов и слухов". Также экс-супруга Шнура отметила, что все нажитое за годы совместного проживания имущество они разделили по обоюдному согласию.
О намерении развестись Шнуровы сообщили еще в мае нынешнего года. По словам Сергея, инициатором выступила Матильда, с которой они прожили вместе 11 лет.