Глоток свободы: Сергей Шнуров и Матильда официально развелись

На опубликованном снимке запечатлено свидетельство о расторжении брака. По словам самой Матильды, фото она выложила для того, чтобы "избежать дурных домыслов и слухов". Также экс-супруга Шнура отметила, что все нажитое за годы совместного проживания имущество они разделили по обоюдному согласию.