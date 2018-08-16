Жасмин показала 21-летнего сына-красавца

В честь праздника исполнительница опубликовала два снимка со своим первенцем Михаилом. Первое фото относится к нынешнему времени – она обнимает взрослого красавца-брюнета, а вот второе – архивное. На нем Жасмин, стоя в бассейне, держит еще маленького сына на руках.

Ниже она трогательно поздравила Михаила с днем рождения. "Сын – особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни. Моя любовь, мой сын! Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок. С днем рождения, мой милый Миша! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица.

A post shared by Sara Shor (@jasmin) on Aug 15, 2018 at 2:00pm PDT

Поклонницы отметили в комментариях, что наследник Жасмин невероятно хорош собой. Они пожелали молодому человеку счастья и здоровья и долгих лет жизни.

"Боже, какой красивый и взрослый, а вы такая молодая мамочка, класс, здоровья вам)", "Поздравляю с днем рожденья сыночка. Счастья здоровья и всего хорошего на его жизненном пути", "Красавец, с днём рождения) здоровья и исполнения желаний", "Привет, Жасмин! Очень красивый у тебя сын. Дай бог ему здоровья, счастья и удачи во всем", "Очень красивый сынок. Здоровья вам всем и долгих-долгих лет жизни", – писали интернет-обыватели.