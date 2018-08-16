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Охранник убежал в страхе, когда увидел, к чему ведут дымящиеся круги на поле

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Security Guard Checking Office

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Мужчина пошёл по следам и столкнулся со странным существом во время своей смены на работе в Кордове, Аргентина, пишет Лайф.

Охранник по имени Эдуардо находился на работе и увидел несколько огней, движущихся над полем позади здания компании. Он решил проверить, что происходит, и обнаружил на траве черные дымящиеся следы. Его поход сопровождал взволнованный лай собаки, которую охранник взял с собой. И то, что мужчина увидел потом, сильно его напугало. На кадрах можно рассмотреть сверкающие огни и очертания огромного существа. Эдуардо не стал испытывать судьбу — мужчина в страхе развернулся и побежал обратно.

Ролик был опубликован на ютуб-канале The Hidden Underbelly 2.0, пишет Daily Star. Охранник потом рассказал о происшествии, которое вызвало у него испуг. И о том, что осталось за кадром. Сам мужчина до сих пор не может понять, что это было.

«Я видел что-то похожее на животное... <...> Потом я закричал и начал стрелять в воздух из пистолета. Это было очень странное существо...», - сказал Эдуардо.

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