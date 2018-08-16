В США умерла звезда фильма «Крёстный отец»
16 августа 2018, 11:02
Джазовая певица, сыгравшая в фильме "Крёстный отец", Моргана Кинг умерла в возрасте 87 лет в Калифорнии. Звезда скончалась 22 марта, но об этом стало известно только 12 августа из поста друга Морганы Кинг — Джона Хоглунда, пишет Лайф.
В последние годы жизни певица боролась с лимфомой.
Моргана Кинг сыграла роль Кармелы Корлеоне — супруги дона Корлеоне в фильмах "Крёстный отец" и "Крёстный отец — 2". Также она записала более 30 альбомов за свою карьеру.