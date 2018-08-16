Чт, 16.08.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • В США умерла звезда фильма «Крёстный отец»

В США умерла звезда фильма «Крёстный отец»

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

Джазовая певица, сыгравшая в фильме "Крёстный отец", Моргана Кинг умерла в возрасте 87 лет в Калифорнии. Звезда скончалась 22 марта, но об этом стало известно только 12 августа из поста друга Морганы Кинг — Джона Хоглунда, пишет Лайф.

В последние годы жизни певица боролась с лимфомой.

THE GODFATHER ROBERT DUVALL, [?] JOHN CAZALE, GIANNI RUSSO, TALIA SHIRE, MORGANA KING, MARLON BRANDO, JAMES CAAN, [?]

ФОТО: Rights Managed / PARAMOUNT PICTURES / Ronald Gran

Моргана Кинг сыграла роль Кармелы Корлеоне — супруги дона Корлеоне в фильмах "Крёстный отец" и "Крёстный отец — 2". Также она записала более 30 альбомов за свою карьеру.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ