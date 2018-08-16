В США умерла звезда фильма «Крёстный отец»

Джазовая певица, сыгравшая в фильме "Крёстный отец", Моргана Кинг умерла в возрасте 87 лет в Калифорнии. Звезда скончалась 22 марта, но об этом стало известно только 12 августа из поста друга Морганы Кинг — Джона Хоглунда, пишет Лайф.