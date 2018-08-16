Названа причина расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Причину размолвки, которая произошла в 2007 году, держали в секрете. Ходили слухи, что Уильям увлекся другой. Также поговаривали, что Кейт недостаточно хороша для внука королевы.

«Я бы не стал верить всему, что пишут в газете, но мы действительно в то время расстались. Оба были очень молоды, это было в университете. Мы очень старались найти свой собственный путь и нуждались в личном пространстве. В итоге все произошедшее сыграло нам на руку», – комментировал события тех лет принц Уильям.

Что же случилось на самом деле, в королевской семье не говорили. И только спустя много лет британские журналисты выяснили, что произошло. Все оказалось очень прозаично – с подобными ситуациями сталкиваются молодые пары по всему миру.

«Кейт пригласила принца Уильяма провести Новый год со своей семьей. Однако принц, сначала приняв приглашение, позже передумал, доставив возлюбленной неприятности», – заявил источник Daily Express.

ФОТО: JWMAL2 / MEGA/Scanpix

Оказалось, что Уильям, привыкший во всем слушаться королеву, просто не смог нарушить протокол. По традиции рождественские каникулы все внуки проводят вместе с Елизаветой II в Сандрингеме. Миддлтон задело, что между семьей любимой девушки и бабушкой принц выбрал последнюю. Оскорбленная Кейт несколько месяцев таила обиду и в итоге решила уйти от Уильяма.

Напомним, что в 2007 году принц Уильям отправился в учебный военный лагерь в графстве Дорсет, а Кейт осталась жить в Лондоне. В апреле того же года было официально объявлено о расставании пары. Однако летом роман Кейт и Уильяма вспыхнул с новой силой.

ФОТО: JWMAL2 / MEGA