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Фото: Юрген Лиги впервые стал дедушкой

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Юрген Лиги

ФОТО: Tiit Loim /

Известный эстонский политик, председатель фракции Партии реформ Юрген Лиги накануне рассказал о рождении внучки. 

Девочка родилась во вторник, а счастливый дедушка навестил ее в роддоме. 

«Мийна пришла к нам утром. Я не знаю, что происходит. Никогда раньше не был дедом, да и Кайя – бабушкой», – подписал растроганный политик снимок с внучкой, которым он поделился у себя в Facebook.

Новорожденная Мийна – дочь младшего сына Юргена Лиги, Расмуса, и его спутницы жизни Сандры.

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