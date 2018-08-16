Фото: Юрген Лиги впервые стал дедушкой
16 августа 2018, 10:25
Известный эстонский политик, председатель фракции Партии реформ Юрген Лиги накануне рассказал о рождении внучки.
Девочка родилась во вторник, а счастливый дедушка навестил ее в роддоме.
«Мийна пришла к нам утром. Я не знаю, что происходит. Никогда раньше не был дедом, да и Кайя – бабушкой», – подписал растроганный политик снимок с внучкой, которым он поделился у себя в Facebook.
Новорожденная Мийна – дочь младшего сына Юргена Лиги, Расмуса, и его спутницы жизни Сандры.