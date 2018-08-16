Новую публикацию певица подписала так: «Вернулась к работе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза».

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Aug 14, 2018 at 9:45am PDT

«Худенькая, тоненькая, прозрачная», «Да что ж Вы кушаете? Вы как будто и не кушаете вовсе!», «Вера куда ты худеешь? Остановись», «Верочка, слишком похудела. Чуть-чуть бы, хоть пару килограмм прибавь», «Анорексичка что ли уже?», — недоУмевают поклонники.

Впрочем, некоторые фанаты все же отметили, что певица выглядит прекрасно и попросили поделиться рецептом похудения.