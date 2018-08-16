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Накануне приезда в Таллинн Вера Брежнева экстремально похудела ФОТО

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Вера Брежнева

ФОТО: ПБК / Промо

Популярная певица опубликовала в соцсети Instagram новый снимок после отдыха в Италии.

Новую публикацию певица подписала так: «Вернулась к работе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза».

 

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«Худенькая, тоненькая, прозрачная», «Да что ж Вы кушаете? Вы как будто и не кушаете вовсе!», «Вера куда ты худеешь? Остановись», «Верочка, слишком похудела. Чуть-чуть бы, хоть пару килограмм прибавь», «Анорексичка что ли уже?», — недоУмевают поклонники.

Впрочем, некоторые фанаты все же отметили, что певица выглядит прекрасно и попросили поделиться рецептом похудения.

Напомним, Вера Брежнева выступит 22 августа на фестивале «Танцевальная волна» в Таллинне. Фестиваль соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит-парада! В этот вечер, помимо Веры Брежневой, выступят: Юля Волкова, Serebro, «Руки Вверх!» и группа «Вирус».

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