Стало известно о внебрачном ребенке депутата Рийгикогу от его молодой коллеги

«Это не афера, а сознательное решение», – прокомментировал член Рийгикогу и председатель Cвободной партии Андрес Херкель новость о том, что от него ждет ребенка депутат и коллега по партии Кюллики Кюбарсепп, передает Õhtuleht.
56-летний Андрес Херкель более тридцати лет находится в официальном браке. По заверениям политика, его супруга, 58-летняя Кайе Херкель в курсе последних новостей. Политик подтверждает, что в семье давно уже не все гладко, и они не раз искали пути к решению проблем и нахождению компромиссов.
Свадьбу чета Херкелей сыграла 24 июня 1983 года. В дальнейшем у пары родился сын, ныне подросток Хенрик Ханнес.
Что же касается будущей матери внебрачного ребенка Андреса Херкеля, стоит отметить, что это успешный политолог и политик, 37-летняя Кюллика Кюбарсепп, которая с 2014 года является членом правовой комиссии Рийгикогу.