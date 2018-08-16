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  • Стало известно о внебрачном ребенке депутата Рийгикогу от его молодой коллеги

Стало известно о внебрачном ребенке депутата Рийгикогу от его молодой коллеги Скандал!

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Andres Herkel, foto: Eero Vabamägi. Külliki Kübarsepp, foto: Arvo Meeks.

ФОТО: Elu24 kollaaž / Scanpix

«Это не афера, а сознательное решение», – прокомментировал член Рийгикогу и председатель Cвободной партии Андрес Херкель новость о том, что от него ждет ребенка депутат и коллега по партии Кюллики Кюбарсепп, передает Õhtuleht.

56-летний Андрес Херкель более тридцати лет находится в официальном браке. По заверениям политика, его супруга, 58-летняя Кайе Херкель в курсе последних новостей. Политик подтверждает, что в семье давно уже не все гладко, и они не раз искали пути к решению проблем и нахождению компромиссов.

ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Свадьбу чета Херкелей сыграла 24 июня 1983 года. В дальнейшем у пары родился сын, ныне подросток Хенрик Ханнес.

Что же касается будущей матери внебрачного ребенка Андреса Херкеля, стоит отметить, что это успешный политолог и политик, 37-летняя Кюллика Кюбарсепп, которая с 2014 года является членом правовой комиссии Рийгикогу. 

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