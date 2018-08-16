Стало известно о внебрачном ребенке депутата Рийгикогу от его молодой коллеги

56-летний Андрес Херкель более тридцати лет находится в официальном браке. По заверениям политика, его супруга, 58-летняя Кайе Херкель в курсе последних новостей. Политик подтверждает, что в семье давно уже не все гладко, и они не раз искали пути к решению проблем и нахождению компромиссов.