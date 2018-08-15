Таким Таллинн еще не видели: в столице открылась яркая выставка

Ровшан живет в Эстонии уже пятнадцать лет. Здесь он выучился на художника, а выставку под названием «Мой путь» посвятил столетию страны, которая стала для него вторым домом.

Ровшан Нур и его автопортрет. ФОТО: Konstantin Sednev

В основном на картинах изображены три города, с которыми связан творческий путь художника – Баку, Таллинн и Венеция. Причем, виды нашей столицы представлены Ровшаном весьма оригинально, с нотками южного колорита и символами восточной культуры.

«В Таллинне есть своя изюминка, здесь живет сказка, есть какая-то загадка – отсюда мое вдохновение», – говорит Ровшан. Так, например, на одной из картин на фоне эстонской столицы изображен натюрморт из сочных гранатов.

ФОТО: Konstantin Sednev

«Я сам из Баку, а гранат в Азербайджане – символ любви. Вот поэтому я и изобразил их на фоне Таллинна, чтобы выразить мои чувства к городу», – объясняет художник.

Ровшан признается, что очень любит Таллинн и готов рисовать его бесконечно. Первая профессия Ровшана – ковроткачество, поэтому на выставке можно увидеть и восточные ковры. Поддержали персональную выставку Ровшана и его друзья- единомышленники, известные художники, чьи работы тоже представлены в павельоне.