«Жить негде»: звезда российских сериалов нелепо оправдалась за шесть абортов

Разрыв с Юрием Непомнящим сильно подкосил здоровье звезды – она потеряла веру в себя и полгода не могла встать с кровати. Долгие годы ради карьеры амбициозного режиссера она отказывалась от идеи родить ребенка, а Юрий предал ее, оставив ради другой женщины, пишет Starhit.
«Мама не верила, что я стану актрисой. Говорила, голос у меня грубый, рост большой, а внешность непривлекательная», — любит вспоминать 66-летняя актриса. Это сейчас Галина Коньшина считается признанной юмористкой, внушительному списку наград которой могут позавидовать даже мэтры. А тогда, в конце 60-х, она и сама сомневалась в правильности выбранного пути.
В Москву будущая звезда приехала незадолго до совершенолетия. Юная Галя влюбилась в театрального режиссера, за ним и отправилась в столицу. Первое сильное чувство Коньшиной омрачал лишь штамп в паспорте избранника.
«Он мне тогда говорил, что в их отношениях с женой и так все было сложно, а теперь появилась я, и все окончательно запуталось. Мы гуляли по Арбату и так страстно целовались, что я боялась от этих поцелуев забеременеть», — призналась Коньшина в эфире программы «Судьба человека».
Мучительные терзания, ссоры и страстные примирения – спустя много лет мужчина все же оставил жену ради любовницы, но так и не смог обрести с ней счастье. «Когда он меня нашел, я была уже замужем и беременна», — признавалась Коньшина. Тогда уже и правда она встретила «его» – своего зеленоглазого Юру Непомнящего. «Мы с Юрием поговорили два часа, и после этого он сделал мне предложение. Я согласилась, а дальше было 18 совместных лет», — вспоминает Галина.
Но и в этих отношениях всегда был третий – работа, которой Непомнящий отдавал всего себя. Он грезил о гастролях, то и дело ночевал в театре, раздумывая над новыми спектаклями. Она ради его перспектив и счастья долгое время отказывалась от мысли родить ребенка.
«У меня было шесть абортов. Сейчас я очень об этом жалею, но тогда рядом не было родителей или кого-то из взрослых, кто бы подсказал, как правильно поступить. Эти дети иногда снятся мне до сих пор. Но тогда я не понимала, как мы сможем воспитать ребенка. У Юры были постоянные гастроли, а я каждые полгода бегала в клинику. На седьмой раз четко решила, что рожу, и в итоге на свет появился наш сын», — призналась артистка.
Первое время, казалось, что вот оно – долгожданное семейное счастье. Но ребенок не смог сплотить супругов: после рождения наследника Галина и Юрий стали еще дальше друг от друга, а после и вовсе приняли решение расстаться. Причиной стала другая женщина, появившаяся в жизни режиссера. «Я умоляла его остаться, а он все равно ушел. После этого у меня отнялись ноги, и я полгода не могла встать с кровати. Наш сын поначалу спрашивал про папу, а потом как-то благополучно забыл об этом. Юрий мало общался с ребенком, и поэтому сын практически не замечал его отсутствия», — рассказала Галина.
Непомнящий был не только ее мужем, но и коллегой, а после разрыва Галина не смогла появляться в театре, который создала вместе с ним. Втайне молясь о смерти, она тогда и представить не могла, что вскоре найдет спасение в юноше по имени Александр.
«Когда мы познакомились, ему было 24 года, но он выглядел старше. Разумеется, узнав о его возрасте, я хотела сразу все закончить. Еще бы, у меня ведь сын почти его ровесник, но Саша настаивал, и я уступил. Мы вместе уже больше двадцати лет, и, честно признаться, я никогда не была так счастлива», — поделилась эмоциями Галина.
Вместе с личной жизнью актриса смогла наладить и карьеру, проснувшись знаменитой на всю страну после участия в шоу «Большая разница». Она жалела лишь об одном – что не подарила мужу ребенка. Но вскоре в ее жизни снова наступила черная полоса – умерла любимая мама. «Она решила снять деньги в банке. Приличную сумму, около ста тысяч рублей, и об этом узнали преступники. Они ворвались в ее дом и пытались найти деньги. Они пытали ее, хотели узнать, где спрятаны ценности, но мама ничего не говорила. Ей чудом удалось сбежать, но после этого у нее начались проблемы по части психиатрии. Я нашла хорошую психиатрическую клинику, но в последние месяцы жизни она уже никого кроме меня не узнавала. Быстро сдала», — вспоминает Галина.
С тех пор на своем примере Коньшина пытается доказать каждому, что настоящее счастье можно обрести даже пройдя через десятки испытаний и потерь, и бороться за это – никогда не поздно.