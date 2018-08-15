«Жить негде»: звезда российских сериалов нелепо оправдалась за шесть абортов

«Мама не верила, что я стану актрисой. Говорила, голос у меня грубый, рост большой, а внешность непривлекательная», — любит вспоминать 66-летняя актриса. Это сейчас Галина Коньшина считается признанной юмористкой, внушительному списку наград которой могут позавидовать даже мэтры. А тогда, в конце 60-х, она и сама сомневалась в правильности выбранного пути.

В Москву будущая звезда приехала незадолго до совершенолетия. Юная Галя влюбилась в театрального режиссера, за ним и отправилась в столицу. Первое сильное чувство Коньшиной омрачал лишь штамп в паспорте избранника.

«Он мне тогда говорил, что в их отношениях с женой и так все было сложно, а теперь появилась я, и все окончательно запуталось. Мы гуляли по Арбату и так страстно целовались, что я боялась от этих поцелуев забеременеть», — призналась Коньшина в эфире программы «Судьба человека».

Мучительные терзания, ссоры и страстные примирения – спустя много лет мужчина все же оставил жену ради любовницы, но так и не смог обрести с ней счастье. «Когда он меня нашел, я была уже замужем и беременна», — признавалась Коньшина. Тогда уже и правда она встретила «его» – своего зеленоглазого Юру Непомнящего. «Мы с Юрием поговорили два часа, и после этого он сделал мне предложение. Я согласилась, а дальше было 18 совместных лет», — вспоминает Галина.

Но и в этих отношениях всегда был третий – работа, которой Непомнящий отдавал всего себя. Он грезил о гастролях, то и дело ночевал в театре, раздумывая над новыми спектаклями. Она ради его перспектив и счастья долгое время отказывалась от мысли родить ребенка.

«У меня было шесть абортов. Сейчас я очень об этом жалею, но тогда рядом не было родителей или кого-то из взрослых, кто бы подсказал, как правильно поступить. Эти дети иногда снятся мне до сих пор. Но тогда я не понимала, как мы сможем воспитать ребенка. У Юры были постоянные гастроли, а я каждые полгода бегала в клинику. На седьмой раз четко решила, что рожу, и в итоге на свет появился наш сын», — призналась артистка.