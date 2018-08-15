Фото: беременная Нюша не расстается с йогой за несколько недель до родов

Певица опубликовала новый снимок в своем Instagram.
27-летняя Нюша готовится стать матерью в сентябре этого года. Она сделала перерыв в сценической работе, но не перестала вести активный образ жизни. На днях в своем инстаграм-аккаунте она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в одной из асан.
Певица переживает, что йога — недостаточная для нее нагрузка, и задумывается над тем, какой вид спорта начать осваивать после родов.
Давно мечтала плотно заняться йогой... но полноценно получилось именно будучи в положении😌 Всему своё время) А вообще мое тело скучает по нагрузке🤔 сейчас вот думаю какой спорт освоить в будущем) Когда смотрела как футболисты бегали по полю, представляла сколько десертиков они могут позволить себе после игры🙈🙈🙈 как думаете, только в нашей стране втрое увеличился интерес детей и их родителей к футбольным секциям)? А каким спортом занимаетесь/хотите заниматься вы или ваши детки??? #спортивныедела #йога #нюша #nyusha #yoga #yogatime