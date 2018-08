Фото: беременная Нюша не расстается с йогой за несколько недель до родов

Давно мечтала плотно заняться йогой... но полноценно получилось именно будучи в положении😌 Всему своё время) А вообще мое тело скучает по нагрузке🤔 сейчас вот думаю какой спорт освоить в будущем) Когда смотрела как футболисты бегали по полю, представляла сколько десертиков они могут позволить себе после игры🙈🙈🙈 как думаете, только в нашей стране втрое увеличился интерес детей и их родителей к футбольным секциям)? А каким спортом занимаетесь/хотите заниматься вы или ваши детки??? #спортивныедела #йога #нюша #nyusha #yoga #yogatime

