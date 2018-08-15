Фото: беременная Нюша не расстается с йогой за несколько недель до родов

27-летняя Нюша готовится стать матерью в сентябре этого года. Она сделала перерыв в сценической работе, но не перестала вести активный образ жизни. На днях в своем инстаграм-аккаунте она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в одной из асан.