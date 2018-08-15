Фото и видео: после неудачной попытки самоубийства молодой девушке пересадили лицо

С тех пор Кэти перенесла 22 операции — в том числе пересадку лица донора, которым стала 31-летняя женщина по имени Адреа Шнайдер, умершая от передозировки наркотиков. Кэти получила новый лоб, веки, глазницы, нос, рот, щеки, верхнюю челюсть и зубы. Операция, в которой принимали участи 11 хирургов продлилась 31 час. При этом использовались технологии виртуальной реальности и 3D-печать, передает CNN .

Стабблфилд говорит, что операция дала ей второй шанс. Теперь ей в голову не приходят мысли о самоубийстве, и она хочет своим примером убедить тех, кто, подумывает о том, чтобы покончить с собой, в том, что что «жизнь — бесценна и прекрасна».