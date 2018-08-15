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  • Фото и видео: после неудачной попытки самоубийства молодой девушке пересадили лицо

Фото и видео: после неудачной попытки самоубийства молодой девушке пересадили лицо

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Katie Stubblefield enne ja pärast

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

В возрасте 18 лет жительница американского штата Миссисипи Кэти Стабблфилд пыталась покончить с собой, выстрелив себе в голову. Девушка чудом выжила, но осталась изуродована: у нее буквально не было лица.

С тех пор Кэти перенесла 22 операции — в том числе пересадку лица донора, которым стала 31-летняя женщина по имени Адреа Шнайдер, умершая от передозировки наркотиков. Кэти получила новый лоб, веки, глазницы, нос, рот, щеки, верхнюю челюсть и зубы. Операция, в которой принимали участи 11 хирургов продлилась 31 час. При этом использовались технологии виртуальной реальности и 3D-печать, передает CNN.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Стабблфилд стала 40-м человеком в мире, которому пересадили донорское лицо. И самым молодым реципиентом в США.

Донор — Адреа Шнайдер

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Стабблфилд говорит, что операция дала ей второй шанс. Теперь ей в голову не приходят мысли о самоубийстве, и она хочет своим примером убедить тех, кто, подумывает о том, чтобы покончить с собой, в том, что что «жизнь — бесценна и прекрасна».

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

О своей истории 22-летняя американка рассказала журналистам журнала National Geographic, который вынес ее фотографию на обложку своего нового сентябрьского номера.

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